Петлякова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлякова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1950

Дата смерти

31.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1971

Дочь: Калашникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Петляков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.05.1975

Сын: Петляков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Петляков Иван Дмитриевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петляков Иван Дмитриевич

Смерть
31.08.2022
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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