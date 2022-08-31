Петлякова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1950
Дата смерти31.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1971
Дочь: Калашникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Петляков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.05.1975
Сын: Петляков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Петляков Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2022
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область