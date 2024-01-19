Мальцев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1990

Жена: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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