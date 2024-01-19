Мальцев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1990
Рождение ребёнка
27.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно