Навроцкий Владимир Владимирович
Место рожденияPoltava, Poltavs'ka oblast Ukraine
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти08.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Poltava, Poltavs'ka oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.11.2014
Yalta, Crimea