Навроцкий Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навроцкий Владимир Владимирович

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Место рождения

Poltava, Poltavs'ka oblast Ukraine

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

08.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Poltava, Poltavs'ka oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.11.2014
Yalta, Crimea
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