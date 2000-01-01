Пичугин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1948

Дочь: Стукалова Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Пичугина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Пичугина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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