Пичугин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1948
Дочь: Стукалова Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Пичугина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Пичугина Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно