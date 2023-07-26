Федорович Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.?
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.09.?
Сын: Федорович Артур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радим
Отец ребёнка: не указан