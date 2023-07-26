Федорович Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.?

Отец: не указан

Мать: Хвостова (Бобкова) Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.09.?

Сын: Федорович Артур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радим

Отец ребёнка: не указан

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