Шикина (Благодарова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1951
Дата смерти05.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шикин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1971
Отец ребёнка: Шикин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1976
Отец ребёнка: Шикин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
13.07.1983
Дочь: Григорьева (Шикина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шикин Пётр Петрович
Смерть
05.12.1995