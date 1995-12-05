Шикина (Благодарова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикина (Благодарова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1951

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1951

Отец: Крылов Михаил Ильич

Мать: Румянцева (Лебедева) Анисия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1971

Сын: Шикин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
23.04.1976

Сын: Шикин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
13.07.1983

Дочь: Григорьева (Шикина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шикин Пётр Петрович

Смерть
05.12.1995

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