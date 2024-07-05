Тарасова (Познухова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Познухов Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1852 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1854 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1858 ст.
Дочь: Тарасова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1861 ст.
Сын: Тарасов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно