Тарасова (Познухова) Елена Андреевна Около 1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова (Познухова) Елена Андреевна

Место рождения

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Познухов Андрей Иванович

Мать: не указана

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Тарасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1852 ст.

Сын: Тарасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1854 ст.

Сын: Тарасов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1857 ст.

Сын: Тарасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1858 ст.

Дочь: Тарасова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1861 ст.

Сын: Тарасов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Петрович

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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