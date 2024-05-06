Дикарев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручители по жениху: крестьяне деревни Ермоловское Алексей Дикарев и Александр Николаевич Дикарев. По невесте: крестьяне деревни Хребтово Василий Копничев и деревни Ермоловское Иван Гужев
Бракосочетание
07.01.1906
Поручитель по невесте Василий Копничев
Рождение ребёнка
19.11.1910
Сын: Дикарев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Дикарев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна
Рождение ребёнка
16.01.1916
Сын: Дикарев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна
Смерть
После 1915