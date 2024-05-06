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Дикарев Николай Иванович

Место рождения

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: крестьяне деревни Ермоловское Алексей Дикарев и Александр Николаевич Дикарев. По невесте: крестьяне деревни Хребтово Василий Копничев и деревни Ермоловское Иван Гужев
Бракосочетание
07.01.1906

Жена: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна

Поручитель по невесте Василий Копничев
Рождение ребёнка
19.11.1910

Сын: Дикарев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Дикарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Дикарев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1916

Сын: Дикарев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дикарева (Золотова-Капитонова) Людмила Савватиевна

Смерть
После 1915

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