Шелеметева Степанида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Степанида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шелеметева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шелеметев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шелеметева) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шелеметев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шелеметев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шелеметев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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