Соловьев Иван Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Соловьев Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1930
Дочь: Соловьева (Соловьева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шимкова (Соловьева) Евдокия (Ирина) Григорьевна
Изобильное, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно