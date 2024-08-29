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Соловьев Иван Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Соловьев Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1930

Дочь: Соловьева (Соловьева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шимкова (Соловьева) Евдокия (Ирина) Григорьевна

Изобильное, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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