Будим Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будим Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будим Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будим Ольга Алексеевна
Смерть
2020