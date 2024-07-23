Будим Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будим Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будим Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будим Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будим Ольга Алексеевна

Смерть
2020

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