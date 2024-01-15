Долгова София Александровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Дочь: Долгова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Николаевич
Восприемник: Той же деревни крестьянская девица Вера Николаевна Долгова.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Долгов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно