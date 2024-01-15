Долгова София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова София Александровна

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Дочь: Долгова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Николаевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Той же деревни крестьянская девица Вера Николаевна Долгова.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Долгов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Николаевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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