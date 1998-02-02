Маслов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
25.05.1977
Дочь: Салтыкова Инна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область