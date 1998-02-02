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Маслов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Маслов Константин Филиппович

Мать: Маслова Енафа Григорьевна

Рождение ребёнка
25.05.1977

Дочь: Салтыкова Инна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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