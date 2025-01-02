Каширин Алексей Павлович
Место рожденияс.Семибратское Воронежская область Бутурлиновский район
Дата рождения21.03.1946
Дата смерти02.01.2025
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946
с.Семибратское Воронежская область Бутурлиновский район
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
30.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каширина (Дёмина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каширина (Дёмина) Нина Николаевна
Смерть
02.01.2025