Каширин Алексей Павлович 21.03.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каширин Алексей Павлович

Место рождения

с.Семибратское Воронежская область Бутурлиновский район

Дата рождения

21.03.1946

Дата смерти

02.01.2025

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946

Отец: Майоров Николай Николаевич

Мать: Каширина (Каширина) Мария Васильевна

с.Семибратское Воронежская область Бутурлиновский район
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Развод
Неизвестно

Жена: Каширина (Дёмина) Нина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
1974

Жена: Каширина (Дёмина) Нина Николаевна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каширина (Дёмина) Нина Николаевна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каширина (Дёмина) Нина Николаевна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
02.01.2025
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

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