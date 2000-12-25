Кукаев Михаил Афанасьевич
Место рожденияСелитьба
Дата рождения23.02.1933
Дата смерти25.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933
Селитьба
Рождение ребёнка
28.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Мария Николаевна
Селитьба
Рождение ребёнка
29.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Мария Николаевна
Ольгино, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Мария Николаевна
Смерть
25.12.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область