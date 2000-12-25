Кукаев Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукаев Михаил Афанасьевич

Кукаев Михаил Афанасьевич

avatar

Место рождения

Селитьба

Дата рождения

23.02.1933

Дата смерти

25.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933

Отец: Кукаев Афанасий Клементьевич

Мать: Кукаева Анна Ивановна

Селитьба
Рождение ребёнка
28.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Мария Николаевна

Селитьба
Рождение ребёнка
29.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Мария Николаевна

Ольгино, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Мария Николаевна

Смерть
25.12.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close