Воробьёв Антон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Воробьёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1890
Сын: Воробьёв Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
05.08.1901
Сын: Воробьёв Иван
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно