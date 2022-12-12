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Воробьёв Антон Иванович

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Место рождения

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Воробьёв Иван

Мать: не указана

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1890

Сын: Воробьёв Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Сын: Воробьёв Иван

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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