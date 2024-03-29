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Щербинин (Шарбинин) Николай Филиппович

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.07.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1862 ст.

Отец: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Мать: Щербинина (Дружинина) Анна Софоновна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.04.1884 ст.

Жена: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.

Дочь: Щербинина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.

Сын: Щербинин (Шарбинин) Александр Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Крещение 03.07.1890, Рождество-Богородицкая церковь, Чёрмозский (Чёрмоз) завод.
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.

Дочь: Метлова (Щербинина) Стефанида Николаевна

Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.

Сын: Щербинин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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