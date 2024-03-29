Щербинин (Шарбинин) Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения27.07.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1862 ст.
Бракосочетание
20.04.1884 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Дочь: Щербинина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.
Сын: Щербинин (Шарбинин) Александр Николаевич
Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)
Крещение 03.07.1890, Рождество-Богородицкая церковь, Чёрмозский (Чёрмоз) завод.
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.
Дочь: Метлова (Щербинина) Стефанида Николаевна
Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.
Сын: Щербинин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)
Смерть
Неизвестно