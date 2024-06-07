Федот Назаров 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федот Назаров

Место рождения

Мордвиново

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Назар Петров

Мать: Ульяна Иванова

Мордвиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Федотова

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Упоминание
Неизвестно
РС 1816 лист 094об
Бракосочетание
19.05.1807

Жена: Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Никишатов Алексей Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Мордвиново
Рождение ребёнка
06.01.1826

Сын: Никишатов Иван Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Мордвиново
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Родион Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Мордвиново
Рождение ребёнка
17.07.1833

Сын: Семён Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Мордвиново
Смерть
Неизвестно

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