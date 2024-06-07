Федот Назаров
Место рожденияМордвиново
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Назар Петров
Мать: Ульяна Иванова
Мордвиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Федотова
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Упоминание
Неизвестно
РС 1816 лист 094об
Бракосочетание
19.05.1807
Жена: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никишатов Алексей Федотов
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Мордвиново
Рождение ребёнка
06.01.1826
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Мордвиново
Рождение ребёнка
01.04.1827
Сын: Родион Федотов
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Мордвиново
Рождение ребёнка
17.07.1833
Сын: Семён Федотов
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Мордвиново
Смерть
Неизвестно