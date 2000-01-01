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Герасимов Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1885

Отец: Герасимов Иван Ермолаевич

Мать: Герасимова Анна Сергеевна

Бракосочетание
20.04.1903

Жена: Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Герасимов Павел

Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Герасимов Василий

Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.05.1909

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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