Герасимов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1885
Бракосочетание
20.04.1903
Жена: Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Герасимов Павел
Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1908
Сын: Герасимов Василий
Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1909
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Евфимия Алексеевна
Смерть
Неизвестно