Кутуев Ганей Кавеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кутуев Кавей
Мать: Кутуева Фархи Бадреевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кутуев Раис Ганеевич
Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутуева Халима Зинатовна
Смерть
Неизвестно