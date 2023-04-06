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Кутуев Ганей Кавеевич

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Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кутуев Кавей

Мать: Кутуева Фархи Бадреевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кутуев Раис Ганеевич

Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кутуев Зядит Ганеевич

Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кутуев Рашит Ганеевич

Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Кутуев Мазит Ганеевич

Мать ребёнка: Кутуева Халима Зинатовна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутуева Халима Зинатовна

Смерть
Неизвестно
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