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Сморчков Владимир Петрович

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Место рождения

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1980

Отец: Сморчков Петр Владимирович

Мать: Сморчкова Галина Петровна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сморчкова Елена Витальевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сморчкова Елена Витальевна

Омск, город Омск, Омская область
Награда
Неизвестно
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Smorchkov
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