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Маркин Евфимий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Маркин Дементий Степанович

Мать: Маркина Дарья Филипповна

Упоминание
1812 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 14 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №232
Рождение ребёнка
1822

Сын: Маркин Павел Ефимович

Мать ребёнка: Маркина Доминика Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Доминика Петровна

Смерть
Неизвестно
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