Маркин Евфимий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Упоминание
1812 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 14 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №232
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Маркина Доминика Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно