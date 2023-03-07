Тананин Потап Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Тананин Григорий Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Авдотья Потапова
Мать ребёнка: Тананина Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Тананина Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Тананина Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тананина Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сосновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1730