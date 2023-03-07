Тананин Потап Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Потап Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1730

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1668 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Тананин Григорий Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Авдотья Потапова

Мать ребёнка: Тананина Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Тананин Демид Потапов

Мать ребёнка: Тананина Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Тананин Михаил Потапов

Мать ребёнка: Тананина Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тананина Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сосновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1730
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