(Shlottgauer) Анна Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Shlottgauer) Анна Генриховна

Место рождения

Саратовская область, Россия

Дата рождения

01.09.1925

Дата смерти

?.01.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925

Отец: Shlottgauer Генрих

Мать: ?

Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Regel Кандрат Кандратьевич

СССР, Челябенская область. г. Кыштым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Regel Кандрат Кандратьевич

Смерть
?.01.2009
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