(Shlottgauer) Анна Генриховна
Место рожденияСаратовская область, Россия
Дата рождения01.09.1925
Дата смерти?.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925
Отец: Shlottgauer Генрих
Мать: ?
Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Regel Кандрат Кандратьевич
СССР, Челябенская область. г. Кыштым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Regel Кандрат Кандратьевич
Смерть
?.01.2009