Зинченко (Мелихова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Мелихова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880

Отец: Мелихов Василий Макарович

Мать: Мелихова (Труболысова) Агреппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинченко Мария Филипповна

Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович

Бракосочетание
27.10.1897 ст.

Муж: Зинченко Филипп Борисович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Зинченко Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Зинченко Василий Филиппович

Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зинченко Александра Филипповна

Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович

Смерть
Неизвестно

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