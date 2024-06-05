Зинченко (Мелихова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинченко Мария Филипповна
Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович
Бракосочетание
27.10.1897 ст.
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.01.1901
Дочь: Зинченко Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Зинченко Василий Филиппович
Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зинченко Александра Филипповна
Отец ребёнка: Зинченко Филипп Борисович
Смерть
Неизвестно