Харьков Василий
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1818
Сын: Харьков Ефим (Ефрем)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Феврония
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно