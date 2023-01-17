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Харьков Василий

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Харьков Ефим (Ефрем)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотовских Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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