Кизяева (Грудько) Людмила Майсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева (Грудько) Людмила Майсеевна

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

30.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952

Отец: Грудько (Мойсей) Михаил Никифорович

Мать: Грудько (Ефремова) Екатерина Андреевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1974

Дочь: Фирсова (Каштанова) Алёна (Ольга) Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
23.09.1986

Муж: Кизяев Алексей Анатольевич

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.02.1988

Сын: Кизяев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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