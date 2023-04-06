Бастрыкина Пелагея Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Пелагея Ерофеевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пелагея Федуловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Наум Федулович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросинья Федуловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бастрыкин Алексей Федулович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Федул Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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