Бастрыкина Пелагея Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Пелагея Федуловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефросинья Федуловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бастрыкин Алексей Федулович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федул Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно