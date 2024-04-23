Волкоедов Стефан Кириллов
Место рожденияд. Агарково
Дата рождения25.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
25.10.1879
Отец: Волкоедов Кирилл Евдокимов
Мать: Васса Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семёнова
Бракосочетание
10.05.1900 ст.
Жена: Агафия Васильева
Стефану 20 лет, Агафии 18 лет. Поручитель Егор Евдокимов Волкоедов.
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
15.12.1903
Сын: Феодор Стефанов
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
13.01.1906
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
28.09.1908
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Восприемники Митрофан Иванов Волкоедов и Наталья Андреевна Афанасьева.
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Сын: Волкоедов Гавриил Стефанов
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
25.08.1915
Дочь: Волкоедова Наталья Стефанова
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
18.09.1918
Дочь: Пелагия Стефанова
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Смерть
Неизвестно