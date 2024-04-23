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Волкоедов Стефан Кириллов

Место рождения

д. Агарково

Дата рождения

25.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879

Отец: Волкоедов Кирилл Евдокимов

Мать: Васса Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семёнова

Бракосочетание
10.05.1900 ст.

Жена: Агафия Васильева

Стефану 20 лет, Агафии 18 лет. Поручитель Егор Евдокимов Волкоедов.
Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Феодор Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Рождение ребёнка
13.01.1906

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Восприемники Митрофан Иванов Волкоедов и Наталья Андреевна Афанасьева.
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Волкоедов Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Рождение ребёнка
25.08.1915

Дочь: Волкоедова Наталья Стефанова

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Рождение ребёнка
18.09.1918

Дочь: Пелагия Стефанова

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Смерть
Неизвестно

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