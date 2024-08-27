Родион Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1819 ст.
Дочь: Назарова Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Агриппина Климентовна
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемница крестьянская жена Ксения Ивановна Источник: ГАРО, н.п. Константиново, Ф.627, О.249, Д.90
Смерть
Неизвестно