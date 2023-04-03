Захарьин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Захарьин Лука (Лукьян)

Мать: Анна

Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Захарьин Ларион

Мать ребёнка: Евдокия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Захарьин Алексей

Мать ребёнка: Евдокия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Евдокия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.02.1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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