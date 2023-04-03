Захарьин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Захарьин Лука (Лукьян)
Мать: Анна
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Захарьин Ларион
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Захарьин Алексей
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
01.10.1884
Рождение ребёнка
27.02.1891
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно