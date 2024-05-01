Субботин ? Андронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин ? Андронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Субботин Андрон Степанович

Мать: Субботина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Субботина ?

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Субботина ?

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Субботин ?

Мать ребёнка: Субботина ?

Смерть
После 1897

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