Субботин ? Андронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Субботин Андрон Степанович
Мать: Субботина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Субботина ?
Мать ребёнка: Субботина ?
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Субботина ?
Мать ребёнка: Субботина ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Субботин ?
Мать ребёнка: Субботина ?
Смерть
После 1897