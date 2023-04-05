Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Григорьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Григорьев Андрей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Фирсов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Григорьев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Григорьев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Григорьев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Григорьев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Григорьев Андрей
Смерть
Неизвестно