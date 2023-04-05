Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Григорьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Григорьев Андрей

Рождение ребёнка
1923

Сын: Фирсов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Григорьев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Григорьев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Григорьев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Григорьев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Григорьев Андрей

Смерть
Неизвестно
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