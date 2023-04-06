2 жена Холопова (Ятманова) Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1873
Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Иавин Борисов и Михайло Васильев Маковкин, по невесте - за невесту Александр Андреев Вяткин , Исаак Павлов Холопов и Иван Михайлов Носов - сел... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1874
Отец ребёнка: Холопов Иван Константинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно