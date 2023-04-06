2 жена Холопова (Ятманова) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Холопова (Ятманова) Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1873

Муж: Холопов Иван Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Иавин Борисов и Михайло Васильев Маковкин, по невесте - за невесту Александр Андреев Вяткин , Исаак Павлов Холопов и Иван Михайлов Носов - сел... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Холопов Александр Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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