Афимья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лукерья Николаевна

Отец ребёнка: Запрягаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Запрягаев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрягаев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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