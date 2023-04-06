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Шатунов Матвей Лазарев

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Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Шатунов Лазарь Петров

Мать: Шатунова Анна Романова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Шатунова Зиновия Володимерова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шатунов Лазарь Матвеев

Мать ребёнка: Шатунова Зиновия Володимерова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Фекла Матвеева

Мать ребёнка: Шатунова Зиновия Володимерова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Зиновия Володимерова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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