Шатунов Матвей Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Шатунов Лазарь Петров
Мать: Шатунова Анна Романова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Шатунова Зиновия Володимерова
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Шатунова Зиновия Володимерова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Фекла Матвеева
Мать ребёнка: Шатунова Зиновия Володимерова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762