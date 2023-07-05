Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Григорий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Никита Федорович

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Марья

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Марья

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1818
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