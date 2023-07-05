Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Никита Федорович
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1818