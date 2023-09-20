Клопов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Клопов Семен
Рождение ребёнка
1864
Рождение ребёнка
1875
Сын: Клопов Климентий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопов Евфимий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загайнова Татьяна Стефановна
Смерть
Неизвестно