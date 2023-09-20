Клопов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Клопов Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Клопов Деомид Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Клопов Климентий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопов Евфимий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загайнова Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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