Кырченов Василий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кырченов Игнатий Гаврилович
Мать: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кырченов Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кырченов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кырченова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Игнатьева
Смерть
Неизвестно