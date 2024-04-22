Кырченов Василий Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКырченов Василий Игнатьев

Кырченов Василий Игнатьев

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кырченов Игнатий Гаврилович

Мать: Дарья Степанова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кырченов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьева

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кырченов Ксенофонт Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьева

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кырченов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьева

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кырченов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кырченова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Игнатьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close