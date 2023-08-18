Гаврилина Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1947
Дата смерти27.11.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1947
Отец: Леонид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилин Николай
Рождение ребёнка
24.07.1974
Дочь: Юрьева (Гаврилина) Юлия
Отец ребёнка: Гаврилин Николай
Рождение ребёнка
23.10.1975
Сын: Гаврилин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Гаврилин Николай
Тула, город Тула, Тульская область
В детстве жил на Кауля, 11, к. 1
Смерть
27.11.1991