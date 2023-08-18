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Гаврилина Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1947

Дата смерти

27.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1947

Отец: Леонид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилин Николай

Рождение ребёнка
24.07.1974

Дочь: Юрьева (Гаврилина) Юлия

Отец ребёнка: Гаврилин Николай

Рождение ребёнка
23.10.1975

Сын: Гаврилин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гаврилин Николай

Тула, город Тула, Тульская область
В детстве жил на Кауля, 11, к. 1
Смерть
27.11.1991

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