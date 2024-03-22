Желтопятов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1894
Сын: Желтопятов Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Васса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Желтопятов Степан Иванович
Мать ребёнка: Васса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Желтопятов Николай Иванович
Мать ребёнка: Васса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Васса Леонтьевна
Смерть
Неизвестно