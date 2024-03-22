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Желтопятов Иван Михайлович

Место рождения

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Желтопятый Михаил Васильевич

Мать: Екатерина Герасимовна

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Желтопятов Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Васса Леонтьевна

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Желтопятов Степан Иванович

Мать ребёнка: Васса Леонтьевна

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Желтопятов Николай Иванович

Мать ребёнка: Васса Леонтьевна

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Желтопятов Иван Иванович

Мать ребёнка: Васса Леонтьевна

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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