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Филипп Степанович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

14.10.1798

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1798

Отец: Степан Трофимович

Мать: Татьяна Захаровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Филиппович

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мирон Филиппович

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1846
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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