Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения14.10.1798
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1798
Отец: Степан Трофимович
Мать: Татьяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Филиппович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мирон Филиппович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Смерть
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна