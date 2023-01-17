Чадаева (Чадаева) Матрона Лукерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Чадаев Иван
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Чадаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чадаев Петр Иванович
Отец ребёнка: Чадаев Иван