Чадаева (Чадаева) Матрона Лукерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаева (Чадаева) Матрона Лукерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чадаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чадаев Иван

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чадаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Чадаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чадаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Чадаев Иван

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