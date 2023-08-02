Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Сергей Саввич
Мать: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Менакия Гавриловна
Мать ребёнка: Фуноту Магдалина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Фуноту Магдалина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Юрий Гаврилович
Мать ребёнка: Фуноту Магдалина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Фуноту Магдалина
Смерть
1844
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Фуноту Магдалина