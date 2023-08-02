Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Сергей Саввич

Мать: Фуноту Мария

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Менакия Гавриловна

Мать ребёнка: Фуноту Магдалина

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Фуноту Магдалина

Рождение ребёнка
1840

Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Юрий Гаврилович

Мать ребёнка: Фуноту Магдалина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Фуноту Магдалина

Смерть
1844
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Фуноту Магдалина

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