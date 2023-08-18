Наумов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Федотова) Полина

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Наумова) Вера

Мать ребёнка: Наумова (Федотова) Полина

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Наумова) Мария

Мать ребёнка: Наумова (Федотова) Полина

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Наумова) Антонина

Мать ребёнка: Наумова (Федотова) Полина

Смерть
Неизвестно

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