Наумов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Наумова) Вера
Мать ребёнка: Наумова (Федотова) Полина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Наумова) Мария
Мать ребёнка: Наумова (Федотова) Полина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Наумова) Антонина
Мать ребёнка: Наумова (Федотова) Полина
Смерть
Неизвестно