Петрова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Соглаев Алексей
Мать: Соглаева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1977