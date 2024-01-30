Петрова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Соглаев Алексей

Мать: Соглаева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Николай Иванович

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