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Новиков Егор Иванович

Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.05.1906

Дата смерти

05.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906

Отец: Новиков Иван Николаев

Мать: Новикова (Почивалина) Феодора Михайлова

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Новикова (Стародубова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Егорович

Мать ребёнка: Новикова (Стародубова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1926

Дочь: Сухова (Новикова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Новикова (Стародубова) Анна Петровна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
05.02.1942
Пропал без вести на войне

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