Новиков Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.05.1906
Дата смерти05.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова (Стародубова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова (Стародубова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1926
Дочь: Сухова (Новикова) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Новикова (Стародубова) Анна Петровна
Смерть
05.02.1942
Пропал без вести на войне