Коровин Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1902
Дата смерти22.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1902
Отец: Коровин Дмитрий Иванович
Мать: Коровина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.06.1941
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область