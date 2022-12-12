Коровин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.07.1902

Дата смерти

22.06.1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1902

Отец: Коровин Дмитрий Иванович

Мать: Коровина Мария Ивановна

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.06.1941
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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