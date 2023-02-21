Дёмина (Калашникова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1984
Бракосочетание
?.09.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.2011
Дочь: Дёмина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Дёмин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.2016
Дочь: Дёмина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Дёмин Алексей Владимирович