Дёмина (Калашникова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина (Калашникова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1984

Отец: Калашников Александр Петрович

Мать: Калашникова Нина Николаевна

Бракосочетание
?.09.2009

Муж: Дёмин Алексей Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.2011

Дочь: Дёмина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Дёмин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.2016

Дочь: Дёмина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Дёмин Алексей Владимирович

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