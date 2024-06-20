Кузякин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузякин Александр

Мать ребёнка: Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Кузякина) Валентина

Мать ребёнка: Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна

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